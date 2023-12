Deputado Nim Barroso empenha R$ 100 mil para incentivar o esporte em Ji-Paraná

Em um gesto de reconhecimento e gratidão, o deputado estadual Ismael Crispin (MDB) expressou seu agradecimento e parabenizou o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), pela destinação de recursos para a educação do município de São Miguel do Guaporé. Serão investidos R$ 318 mil na escola Deonildo Caragnatto e R$ 329 mil na escola Princesa Isabel.

De acordo com o parlamentar, a liberação dos recursos, que marca um passo significativo para o avanço da qualidade educacional na região, foi possível graças ao apoio da secretária de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini, e do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha. “O compromisso desses líderes com a educação reflete um esforço conjunto para garantir que as instituições educacionais recebam o apoio necessário para prosperar”, disse Ismael.

Segundo Ismael Crispin, o investimento nas escolas vai além das questões estruturais. “A educação de qualidade é um direito fundamental e um pilar essencial para o crescimento pessoal e profissional dos jovens. Ao prover recursos para melhorar as condições de ensino e aprendizado, estamos abrindo portas para um futuro mais promissor para os jovens de São Miguel do Guaporé”, ressaltou.

Além das melhorias nas escolas Deonildo Caragnatto e Princesa Isabel, o deputado Ismael Crispin salientou que o ano de 2023 foi repleto de iniciativas positivas para a região. “Estamos encerrando o ano com um balanço altamente positivo, não apenas na área educacional. Expresso minha gratidão a todos os parceiros pelo compromisso e responsabilidade com as demandas da população de São Miguel do Guaporé”, finalizou Ismael.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Jiuliano Salim I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO