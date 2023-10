Deputado Nim Barroso intercede por moradores de Urupá

Na manhã desta quarta-feira (18), o deputado Nim Barroso (PSD) esteve reunido com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Éder André Fernandes, para discutir a execução do serviço de levantamento de aterro na Linha C5, zona rural do município de Urupá. Acompanharam o parlamentar na reunião, o vereador Negão Buiu (DEM) e Fabio Barroso.

Conforme o vereador Negão Buiu, “a estrada se encontra alagada, impossibilitando a passagem de moradores, uma vez que é via de acesso único, dessa forma o alagamento impede que as crianças cheguem até a escola, além de moradores, irem ao seu local de trabalho,” disse.

Na reunião, o deputado Nim Barroso reforçou seu compromisso com as famílias de produtores de Urupá. “População da região tem meu respeito. Por isso, considero uma questão pessoal, garantir que as estradas estejam em condições adequadas, ainda mais quando é tão simples, dependendo apenas do aterro. Que seja feito o mais rápido possível,” finalizou.

A pedido dos moradores da região, o parlamentar solicitou ao DER que o serviço de levantamento de aterro da linha seja feito em caráter de urgência, pois, “o período de chuvas deve começar nos próximos dias, podendo agravar a situação”, pontuou.

Texto: Natalino Ferreira Soares / Assessoria parlamentar

Foto: Ronaldo Pinheiro / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO