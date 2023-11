Deputado Nim Barroso libera mais R$ 300 mil à saúde pública de Urupá

O cenário político de Rondônia esteve em destaque na capital federal na terça-feira (28), quando o deputado Luís do Hospital (MDB) se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O encontro, que ocorreu em Brasília, foi marcado por discussões sobre o atual panorama político do estado e pelos planos conjuntos para o futuro.

A reunião, que transcorreu em clima amistoso, foi uma oportunidade para o deputado Luís do Hospital expressar sua visão sobre a importância estratégica de Rondônia para o país. Durante as conversas, o parlamentar destacou não apenas as potencialidades econômicas do estado, mas também a relevância de sua posição geográfica e seu papel crucial no desenvolvimento sustentável da região.

Deputado Eduardo Bolsonaro também participou do encontro (Foto: Arquivo Pessoal)

O ex-presidente Jair Bolsonaro elogiou o comprometimento do deputado Luís do Hospital com os interesses de Rondônia e ressaltou a importância de uma colaboração efetiva entre os representantes políticos para impulsionar o desenvolvimento regional.

A força e a importância de Rondônia para o país foram reafirmadas durante a reunião, sinalizando um caminho de cooperação e diálogo contínuo entre os líderes políticos. O compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população rondoniense emerge como o pilar dessa parceria promissora para o futuro.

Também esteve presente na reunião, o senador da República Jaime Bagattoli (PL)

Texto: Rick Silva I Assessoria parlamentar

Foto: Arquivo Pessoal

Fonte: Assembleia Legislativa de RO