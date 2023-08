Deputado Nim Barroso quer escola infantil no Valparaíso, em Ji-Paraná

O deputado estadual, Dr. Luís do Hospital (MDB) protocolou nesta terça-feira (29), Projeto de Lei para permitir que a fiança seja paga através de PIX, no âmbito do estado de Rondônia. Nesse contexto, o Projeto de Lei tem como objetivo conferir celeridade ao procedimento, sem comprometer sua segurança.

A inclusão do pagamento de fianças via PIX traz inúmeras vantagens e benefícios para o sistema de justiça criminal do estado. Em primeiro lugar, o uso do PIX agiliza o processo de pagamento, eliminando a necessidade de deslocamentos físicos para realizar o depósito em dinheiro ou emitir cheques. Isso contribui para evitar possíveis questionamentos ou dúvidas quanto ao efetivo pagamento da fiança.

“É muito comum que a pessoa detida ou seus familiares encontrem dificuldade para realizar a soltura, por não conseguirem fazer o pagamento no momento em que a fiança é determinada, às vezes, por conta do horário ou por não ter expediente bancário, como nos fins de semana ou feriados”, acrescentou o deputado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO