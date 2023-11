Deputado Nim Barroso realiza ação social no Capelasso

O deputado Nim Barroso (PSD), no sábado, 18, dirigiu a grande Missão Capelasso. O objetivo da missão é utilizar profissionais voluntários que foram mobilizados pelo parlamentar em prol da comunidade, e oferecer atendimento básico em diversos serviços para população.

A iniciativa do deputado Nim Barroso, em parceria com o Instituto 2 X 24 Horas de Aventura e Impacto Social, viabilizou o atendimento de centenas de pessoas. Na oportunidade, os moradores da Zona Sul de Ji-Paraná receberam atendimento gratuito dos profissionais de odontologia, clínico geral, farmácia, estética, psicologia, fisioterapia, educação física, cortes de cabelo e orientação jurídica.

O presidente do Instituto 2×24 Horas, Marcos Couto, se mostrou surpreso com o grande número de pessoas buscando atendimento dos médicos, dentistas e cabeleireiros. “Foi muito gratificante, superou nossa expectativa e já estamos pensando no local da próxima ação. Com o apoio do deputado Nim Barroso, vamos desenvolver uma programação para atender os bairros mais carentes de Ji-Paraná,” finalizou.

Conforme declaração do deputado Nim “é o dever do parlamentar atender as demandas e nossa obrigação junto à comunidade. Agradeço o trabalho dos voluntários, a presença da população e vamos trabalhar para atender outros bairros. Nosso mandato tem o compromisso com as pessoas que mais precisam de atendimento do poder público”, disse.

Diversos serviços foram oferecidos para a população (Foto: Asssessoria parlamentar)

O deputado Nim Barroso agradeceu os voluntários e o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Esportes (Semes), Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), Acadêmicos de Odontologia do Centro Universitário Estácio Unijipa e a Estácio Unijipa.

A mobilização aconteceu das 8 às 17 horas, nas dependências das escolas Felipe Anselmo Abreu de Souza e Moisés Umbelino Gomes, no residencial Capelasso.

Texto e foto: Natalino Ferreira Soares I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO