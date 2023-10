Deputado Nim Barroso realiza visita ao Projeto Saque Certo, em Ji-Paraná

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) se reuniu na manhã do último sábado (30) com pais, atletas e com o professor Alvanei José Fornel da Silva, responsável pelo “Projeto Saque Certo”, de voleibol em Ji-Paraná. Na oportunidade, o projeto foi apresentado ao parlamentar e solicitado o apoio para a iniciativa de extrema relevância social.

O projeto Saque Certo atende mais de 100 atletas, entre adolescentes e adultos. O objetivo é proporcionar através do voleibol a prática esportiva, contemplando o desenvolvimento físico e psicológico. As aulas são gratuitas e ocorrem na quadra do jardim dos Imigrantes, em diversos horários.

Conforme o professor Alvanei José, uma das principais demandas, é a falta de transporte para os atletas se deslocarem para as competições. “Eles são convidados para torneios ao nível de estado e até nacional, mas sem as passagens, nem sempre é possível ir. Além disso, eles precisam de bolas, uniformes e materiais diversos nos treinos. Com isso, queremos convidar o deputado Nim Barroso para nos visitar e conhecer a dinâmica de trabalho”, disse.

O deputado Nim Barroso se emocionou quando ouviu dos pais, os relatos de dificuldades que enfrentam para manter o projeto. “É inaceitável que o atleta, que representa nosso município, para manter os custos de passagens de ônibus, tenha que vender rifas. Vamos buscar parcerias e alternativas para auxiliar o projeto, queremos os jovens sentindo orgulho de nosso Estado” finalizou.

Segundo Meire Ethiene Lima, mãe de um jovem atleta, faltam palavras para expressar o quanto o projeto significa para sua família. “Somos gratos ao professor Alvanei Jose, eu acho um máximo, realmente não sei expressar o quanto é importante para mim. Nós [Meire e esposo] sentimos orgulho de nosso filho, se dedicando na escola e sendo mais responsável com seus compromissos. Por isso estamos aqui, pedindo ajuda ao deputado Nim”, explica.

Texto e fotos: Natalino Ferreira Soares / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO