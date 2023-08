Deputado Nim Barroso recebe liderança de Novo Horizonte do Oeste

Na manhã desta terça-feira (29), o deputado Nim Barroso (PSD) recebeu o vereador de Novo Horizonte do Oeste, Cleison Eduardo Capelli (MDB). Na oportunidade, foi solicitado do parlamentar uma academia ao ar livre, com objetivo de atender toda a população.

O vereador Capelli convidou o parlamentar para uma visita ao município e afirmou que “a presença de uma academia ao ar livre será muito importante para a população, pois promoverá a prática de atividade física, o lazer e a interação social entre todos de Novo Horizonte do Oeste. A gente está feliz e não tem como não dizer que o coração está cheio de felicidade. Gratidão ao deputado Nim Barroso!”, disse.

O deputado Nim Barroso confirmou a visita ao município e falou da satisfação em participar de um projeto desde o início. “Essa iniciativa, com certeza, irá proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de muitas pessoas, principalmente dos moradores de Novo Horizonte do Oeste”, comenta.

Após a reunião com o vereador, o parlamentar membro da Comissão de Esporte, Turismo e Lazer, da Assembleia Legislativa de Rondônia, se comprometeu em buscar todos os meios necessários para atender as demandas do município.

Texto: Natalino Ferreira Soares / Assessoria parlamentar

Fotos: Ronaldo Pinheiro / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO