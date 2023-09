Deputado Nim Barroso se reúne com Comandante Geral da PM

O deputado Nim Barroso (PSD) recebeu na tarde de terça-feira, 26, o comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Regis Wellington Braguin Silvério, para tratar de questões de segurança no estado. Na oportunidade, o comandante esteve acompanhado pelo Sargento PM Stanley Brasil e pelo Capitão PM Cardoso.

O Coronel PM Braguin agradeceu a recepção do deputado Nim Barroso e falou de seu compromisso com a segurança pública do Estado. Ele destacou a importância da sincronia entre a Polícia Militar e a Assembleia Legislativa para garantir os recursos necessários ao bom funcionamento da instituição.

O parlamentar disse que conhece a história do militar, ao entrar na PM em 2002, como soldado e na sequência no Curso de Formação de Oficiais e depois foi declarado aspirante a oficial.

Conforme o deputado Nim Barroso, “a Assembleia Legislativa tem a obrigação de valorizar cidadãos comprometidos com a nossa população. Meus parabéns e agradeço ao comandante Braguin pelo seu comprometimento com a segurança pública de Rondônia”, disse.

Texto: Natalino Ferreira Soares

Fotos: Ronaldo Pinheiro

Fonte: Assembleia Legislativa de RO