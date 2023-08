Deputado Nim Barroso se reúne com prefeito de Vale do Anari

O deputado Nim Barroso (PSD) recebeu em seu gabinete o prefeito do Vale do Anari, Anildo Alberton (MDB), juntamente com a secretária municipal de assistência social, Eliani de Lima, e o chefe de gabinete, Marcelo Alves de Lima. A reunião teve como pauta melhorias e investimentos no município.

Durante o encontro, o prefeito Anildo Alberton agradeceu o apoio do deputado na Assembleia Legislativa. “O Nim Barroso tem desenvolvido ações importantes, em prol do desenvolvimento dos municípios. Queremos aqui agradecer o parlamentar por ter esse olhar cuidadoso com Vale do Anari”, disse o prefeito.

Nim Barroso reafirmou o compromisso de destinar emendas para os municípios. “É um grande orgulho saber que nosso trabalho vai atender a população, com ações que contribui para o desenvolvimento da região”, disse.

Conforme o deputado, “os municípios, principalmente os pequenos, tiveram uma queda na arrecadação e os serviços públicos aumentaram de forma considerável. Temos que colaborar com nossa população, por meio de emenda parlamentar ou de ações que atendam a expectativa das diversas áreas,” disse Nim.

Texto: Natalino Ferreira Soares / Assessoria parlamentar

Fotos: Ronaldo Pinheiro / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO