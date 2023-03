Deputado Nim Barroso se reúne com secretária adjunta de Educação do estado

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) se reuniu com a secretária adjunta da Educação de Rondônia, Débora Lúcia Raposo da Silva, ocasião em que o parlamentar apresentou várias demandas de grande importância para a região central do estado. Entre as situações apresentadas, foram discutidas a construção de um auditório e uma cobertura para quadra poliesportiva. Pedido atende o Colégio da Polícia Militar Tiradentes, unidade IV, em Ji-Paraná.

O deputado Nim Barroso fez elogios ao governador Marcos Rocha (União Brasil) pelo trabalho feito na educação do estado, o que tem resultado na melhoria da qualidade do ensino. “É um privilégio ajudar escolas, principalmente quando podemos ver trabalhos sérios sendo desenvolvidos. Quero parabenizar a secretária adjunta de Educação, Débora Raposo e agradecer a recepção, ” destacou o parlamentar.

Nim Barroso reiterou o compromisso de estar disponível para a população, em ouvir as demandas e apresentar propostas por meio de projetos, indicativos e requerimentos que visem a melhoria da qualidade da educação de todo o estado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar