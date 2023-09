Deputado Nim Barroso trabalha com lideranças de Urupá

O município de Vilhena foi contemplado com recurso, via emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil, do deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) para a execução de obra de pavimentação asfáltica no trecho que dá acesso pela Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, ao lado do parque de exposições até o bairro Solar.

O anúncio do início das obras de asfaltamento naquela localidade, que além de contemplar moradores dos setores 22, 23 e 27, irá beneficiar outros moradores de regiões próximas foi feito na última terça-feira (5) em um vídeo publicado pelo deputado estadual Luizinho Goebel nas suas redes sociais durante visita às obras que já estão em andamento. Na oportunidade, o parlamentar esteve em companhia do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro e do secretário de obras, Laércio Torres.

Conforme Luizinho Goebel, o início das obras que compreende pavimentação asfáltica e instalação de galeria pluvial, só foi possível graças à união de forças da prefeitura da cidade, do Governo do estado e do próprio parlamentar que disponibilizou a emenda parlamentar para a realização da obra de pavimentação asfáltica.

“Essa obra só está sendo possível porque temos uma parceria boa, uma parceria de resultados, parcerias efetivas para contemplar à população da cidade de Vilhena. Estou muito feliz por mais essa ação durante nosso mandato. Vilhenenses podem aguardar porque muita coisa boa está vindo por aí”, frisou Luizinho Goebel.

De acordo com o prefeito Flori Cordeiro serão quase 800 metros de obra na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes. “Há muitos anos a população aguardava pela obra, mas somente agora está sendo possível a realização graças à emenda do deputado Luizinho Goebel. Juntos é que vamos caminhar para frente”, destacou o prefeito.

Ainda conforme o parlamentar, o município de Vilhena e o governo de Rondônia disponibilizaram todo o maquinário para o andamento e execução dessa obra tão aguardada.

