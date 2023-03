Deputado Nim Barroso visita Colégio Tiradentes, em Ji-Paraná

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) visitou, na segunda-feira (06), o colégio da Polícia Militar Tiradentes, unidade IV, em Ji-Paraná. O parlamentar foi recepcionado pelo conselheiro Clodoaldo de Souza Santos e pelo diretor geral, Edvaldo de Araújo Elias, Tenente-Coronel PM.

O deputado percorreu as instalações do colégio, que conta com 17 salas e atende cerca de 900 alunos. O parlamentar, acompanhado do diretor, que apresentou todas as instalações e as demandas da instituição.

Um pedido feito pela direção foi para a construção de um auditório. Também, comentou a necessidade de uma cobertura para uma quadra poliesportiva. “A gente avalia a visita como uma atitude positiva do deputado e esperamos mais vezes”, declarou o diretor.

Para o terceiro secretário da Assembleia, é uma satisfação ter um contato com que há de mais nobre dentro da atividade parlamentar. “Este é o trabalho que define a essência da representatividade. É por meio de nossas ações que definimos o funcionamento da sociedade”, ressaltou Nim.

O deputado considerou importante o diálogo nas instituições e disse que é de seu interesse continuar atuando para atender a população. “Tenho olhado com muito carinho para estas questões e tenho cobrado investimentos para educação. Por esta razão vamos continuar atendendo as reivindicações e atendendo as expectativas de nossa gente, ” frisou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar