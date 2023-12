Deputado Pedro Fernandes agradece ao DNIT por ações de segurança viária na BR-364

Parceria entre a Associação de Criadores de Colorado do Oeste (Ascol) e o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) garantirá a melhoria genética na produção de carneiros e ovelhas no município e região. Para ampliar a criação de ovinos Dorper, consideradas umas das melhores genéticas da raça, o deputado Ezequiel Neiva destinou emenda parlamentar no valor de R$ 110 mil à Ascol, que realizou a aquisição de 11 reprodutores e seis matrizes dorper.

E os animais já estão em Colorado do Oeste para serem destinados aos produtores que iniciaram a reprodução dos rebanhos com a melhoria genética. “Esses animais foram selecionados pela sua adaptação ao clima do Estado. A raça Dorper tem habilidade materna exemplar e produção de carne de alta qualidade. Os reprodutores e matrizes poderão impulsionar a qualidade na criação de ovinos”, acrescentou.

Neiva entende que o aprimoramento genético tem o objetivo de elevar o padrão de produção, ao tempo que também contribuirá para a economia regional. “Logo esses animais estarão se reproduzindo e a Associação dos Criadores poderão ampliar ainda mais o atendimento aos criadores interessados na reprodução”, destacou.

Texto e foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO