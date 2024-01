Deputado Pedro Fernandes anuncia construção de ponte na Linha 110 em Cujubim

No último final de semana, um importante passo foi dado para o desenvolvimento da infraestrutura em Cujubim. O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), em conjunto com o prefeito João Becker e outras autoridades locais, anunciou a assinatura da ordem de serviço para a construção da Ponte 02 na Linha 110, sobre o Rio da Onça.

Esta nova ponte, uma estrutura de madeira de lei com bate estaca e extensão de 25 metros, representa um investimento significativo na região. O projeto, avaliado em R$ 590.438,00, é financiado majoritariamente por uma emenda parlamentar do deputado Fernandes, com um valor de R$ 459.000,00, enquanto a contrapartida municipal é de R$ 131.438,00.

“Estou extremamente orgulhoso de ver esse projeto tomar forma. Essa ponte é muito importante para o desenvolvimento de nossa região. O escoamento da produção, locomoção dos moradores e também a o transporte escolar, dependem dessa obra”, declarou o deputado Pedro Fernandes.

Além desta ponte, o deputado Fernandes aproveitou a ocasião para relembrar outros projetos de infraestrutura em andamento, todos frutos de suas emendas parlamentares. Entre eles estão uma ponte na Linha B-98, sobre o Rio do Rato, outra na Linha 13, sobre o Igarapé do Repartimento, e uma ponte na Linha Eletrônica. Esses projetos, ainda na fase burocrática, serão executados ainda neste ano de 2024 e reforçam o compromisso do deputado com o desenvolvimento contínuo de Cujubim.

A iniciativa é parte de um esforço maior para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida em Cujubim, refletindo o compromisso do deputado Pedro Fernandes e da administração do prefeito João Becker com o bem-estar e o desenvolvimento da região.

Texto e foto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO