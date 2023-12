Deputado Pedro Fernandes anuncia liberação de emenda de R$ 150 mil para Castanheiras

Após um apelo urgente da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) frente à devastadora seca extrema em Rondônia, o governo do estado atendeu à solicitação e declarou situação de emergência em todo o território. A parlamentar, que defendeu o apoio do governo para as populações impactadas, elogiou a ação do estado, destacando a preocupação com a crise hídrica que aflige a região. O decreto 28.647 foi publicado na sexta-feira (15).

“Com a declaração do estado de emergência pelo governador, vemos um reconhecimento oficial da gravidade desta situação e um comprometimento claro em enfrentar este desafio. A resposta do governo reflete um compromisso genuíno com o bem-estar dos cidadãos”, afirmou a deputada.

A partir do decreto do governador, o estado poderá ser contemplado com a Medida Provisória do governo federal que autoriza pagamento do auxílio extraordinário no valor de R$ 2.6 mil, pago aos pescadores afetados no período de estiagem.

Rondônia enfrenta a mais severa seca dos últimos cinquenta anos, com o rio Madeira atingindo níveis críticos, o que resultou em enormes bancos de areia que impedem a navegação e afetam a vida das comunidades amazônicas. A parlamentar também destacou a importância da medida provisória do governo federal, que autoriza o pagamento de auxílio extraordinário aos pescadores afetados.

A situação é alarmante, com mais de 12 mil pescadores e 30 mil pessoas afetadas em 18 cidades. Os prejuízos se estendem por vastas regiões, e as previsões meteorológicas não são otimistas, indicando que a escassez de chuvas pode persistir até abril de 2024. A formação de um comitê de crise hídrica visa estabelecer metas para reduzir os impactos socioeconômicos e fortalecer a colaboração entre órgãos governamentais. O fenômeno “El Niño” é apontado como um dos principais causadores da crise climática.

Texto: Cristiane Abreu I Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO