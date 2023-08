Deputado Pedro Fernandes celebra aprovação de projeto de aporte financeiro para a saúde do estado de Rondônia

O deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) comemora a aprovação do Projeto de Lei 156/2023, que destina R$ 231.815.360,00 para a saúde do Estado de Rondônia. A votação ocorreu na sessão da última segunda-feira (29) na Assembleia Legislativa do estado de Rondônia e contou com o apoio irrestrito do deputado.

Do total aprovado, R$ 149.379.499,20 serão destinados para cirurgias eletivas nas áreas de traumatologia/ortopedia, urologia e cirurgia geral, a qual possui fila com mais de 36 mil pessoas. “Venho cobrando e debatendo a importância deste aporte financeiro e, como sempre atuei fortemente na área da Saúde, sempre me coloquei no lugar das pessoas que estão aguardando por estes atendimentos especializados”, afirma. “Agora, colocando este projeto de Saúde Pública emergencial em prática, creio que teremos um avanço na atuação do estado para desafogar as filas”.

O deputado Pedro Fernandes também expressou sua gratidão ao governo e aos colegas deputados que apoiaram a iniciativa. “Quero agradecer ao Governo do Estado de Rondônia e aos meus colegas deputados que reconheceram a urgência e a importância deste projeto. Juntos, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de rondonienses”.

O projeto também contempla investimentos importantes como R$ 33.250.000,00 para apoiar as prefeituras e entidades, e R$ 3.000.000,00 para farmácias básicas dos municípios.

Texto e foto: Ivan de Lara / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO