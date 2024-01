Deputado Pedro Fernandes celebra avanços na saúde de Cujubim

O Hospital Municipal de Cujubim recebeu no último sábado (13) a visita do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), figura central na evolução da saúde do município. Durante seu mandato como prefeito, Pedro foi responsável por reformulações significativas no setor, incluindo a concepção do centro cirúrgico local, fundamental para os avanços recentes em serviços médicos.

A visita, que contou com a presença do atual prefeito João Becker, secretários municipais, vereadores e profissionais da saúde, celebrou um marco importante, que é a realização de 150 cirurgias eletivas no município, um feito atribuído à existência do centro cirúrgico, que foi idealizado pelo deputado Pedro, quando ainda era prefeito de Cujubim.

Em seu discurso, o deputado expressou grande satisfação com os resultados alcançados. “Ver este centro cirúrgico, um projeto que iniciamos, contribuir tão significativamente para a saúde de nossa comunidade é extremamente gratificante. Celebramos hoje não só as 150 cirurgias realizadas, mas também a continuidade do compromisso com a saúde de Cujubim,” afirmou Pedro.

Visita do parlamentar contou com a presença do prefeito João Becker (Foto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar)

O momento também foi oportuno para o anúncio de um mutirão de cirurgias de catarata, financiado por uma emenda parlamentar de R$ 600 mil, proposta por Pedro. Este projeto, que será realizado em parceria com o Hospital de Pequeno Porto de Cujubim, buscará oferecer tratamentos oftalmológicos especializados e aumentar a capacidade do serviço público de saúde no município. O convênio que ainda está na fase burocrática, totalizando R$ 640.743,97, inclui uma contrapartida municipal de R$ 40.743,97.

“Essas iniciativas representam um salto qualitativo na assistência médica em Cujubim, especialmente no tratamento de condições como a catarata, que afeta significativamente a qualidade de vida. Com este investimento, reforçaremos nosso compromisso com o bem-estar e a saúde da população,” destacou o deputado.

A visita de Pedro Fernandes ao Hospital Municipal não é apenas uma formalidade, mas um testemunho do seu contínuo envolvimento e dedicação à saúde de Cujubim. “O sucesso das cirurgias eletivas e o compromisso para novas conquistas, são exemplos concretos de como ações estratégicas podem transformar a prestação de serviços de saúde”, encerrou.

Texto e fotos: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO