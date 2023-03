Deputado Pedro Fernandes cobra manutenção em estradas na região do Vale do Jamari

O deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) cobrou, na manhã desta quarta-feira, a manutenção das estradas da região do Vale do Jamari. A fala ocorreu durante sessão da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Rondônia.

“Indico para o Governo do Estado de Rondônia, com cópia para o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), a necessidade de manutenção e recuperação das rodovias nos moldes do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) nos municípios de Cujubim, Machadinho do Oeste, Rio Crespo, Alto Paraíso, Cacaulândia e Buritis buscando amenizar os problemas das pessoas que transitam por essas rodovias por meio do DER”, destacou.

Pedro Fernandes elencou as rodovias que necessitam de manutenção, dentre elas: RO-205, RO-257, RO-458, RO-459, RO-140 e RO-460. “Os moldes do DNIT, com contratação e manutenção dessas rodovias, vai trazer uma tranquilidade para o Governo do Estado no planejamento e também vai dar uma economicidade porque, hoje, o DER não tem todo um efetivo por causa da questão de índice de folha e questão de contratações de profissionais”, acrescentou.

O deputado ainda pontuou que a prática adotada pelo DNIT pode facilitar o encaminhamento das demandas do DER. “O modelo vai ajudar na economicidade porque o Governo com a estrutura que tem às vezes demora em fazer a manutenção devido ao trânsito nessas estradas pela produção de soja, entrada do calcário, adubos além do transporte do boi e de toda produção agrícola do Vale do Jamari. Essas estradas não suportam e quando a logística do DER consegue chegar para atender as demandas dessas estradas esses buracos já estão enormes prejudicando à população”, frisou.

Ao final, Pedro Fernandes reforçou a atenção especial do Governo de Rondônia junto ao do DER. “Que o governador Marcos Rocha junto ao DER, do coronel Eder (André Fernandes), possam dar uma atenção e busquem essa informação junto ao DNIT e aos órgãos de controle para gente conversar pois será muito bom para o Estado de Rondônia. Nos moldes que o DNIT faz, vai baratear e vamos ter estradas com manutenção em dia na sinalização, não vai ter esses buracos, vamos evitar a morte de pessoas e o trânsito vai facilitar, então todo mundo ganha”, encerrou.

Texto e foto: Secom ALE/RO