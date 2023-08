Deputado Pedro Fernandes destaca ação da PM evitando invasão de terra

No último final de semana ocorreu tentativa de invasão de terras na linha T 90, região de Cujubim, Vale do Jamari. Ação imediata da Polícia Militar (PM) evitou a ocupação, sem a necessidade de uso da força. A ação eficiente da PM foi destacada pelo deputado Pedro Fernandes (PTB) da tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) na sessão ordinária da tarde desta terça-feira (15).

Segundo o deputado Pedro Fernandes, que já foi prefeito de Cujubim, os produtores, a exemplo dos invasores também estão organizados. A comunicação rápida de a possibilidade de invasão e a ação imediata da PM comandada pelo tenente-coronel Rudnei Pogere garantiu a segurança no campo sem confronto, derramamento de sangue, violência.

Foram mobilizadas cerca de 16 viaturas e ocorreram as prisões de 25 pessoas, que chegaram ao local em ônibus com a determinação de invadir a propriedade, com a área preparada, arada, destocada e já produzindo milho. Ao todo tentaram a invasão cerca de 80 pessoas, que também tinham planejado invadir a propriedade ao lado.

O deputado Pedro Ribeiro, além de destaca o trabalho preciso da PM, graças ao comando do coronel Wellington Braguin Silvério, do tenente-coronel Rudnei, os produtores rurais foram protegidos. O parlamentar também fez questão de destacar o apoio do governador Marcos Rocha (União Brasil), sobre a garantia de proteção às famílias do campo, “demonstrando a força e organização do Estado. Parabéns governador. Temos que respeitar as propriedades rurais, evitar desordens. Quem produz tem que ter segurança”, afirmou.

Texto: Waldir Costa I ALE/RO

Foto: Evaristo Vavá / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO