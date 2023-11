Deputado Pedro Fernandes destaca importância da atuação dos vereadores

Na manhã desta terça-feira (21), a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou a inauguração da Sala dos Vereadores, um espaço dedicado aos parlamentares municipais. O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) enfatizou a importância da colaboração entre os diferentes níveis do governo e a valorização dos vereadores.

Em suas palavras, Pedro Fernandes expressou sua gratidão e respeito pelos colegas e pela iniciativa da Alero, por meio do presidente Marcelo Cruz (Patriota), com a inauguração da Sala dos Vereadores. O deputado, com sua experiência como ex-prefeito, enfatizou a importância dos vereadores no cenário político municipal. “O vereador é o para-choque. É ele que está lá presente na vida do cidadão”, afirmou, destacando o papel crucial dos vereadores como representantes diretos da população.

O deputado destacou a relevância dos municípios no contexto estadual e nacional, e a necessidade de fortalecimento do poder legislativo. “O povo mora mesmo é nos municípios. Por isso eu sou um deputado que defendo os municípios. Defendo os prefeitos, vereadores e sei da importância”, disse Pedro Fernandes, reiterando seu compromisso com o municipalismo.

O evento também contou com a presença de outros deputados estaduais, como Delegado Lucas (PP) e Ribeiro do Sinpol (Patriota), assim como a presidente da União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver) e da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, vereadora Rosária Helena (Pros).

Pedro Fernandes concluiu seu discurso com uma mensagem de gratidão e incentivo aos vereadores, reafirmando o apoio da Alero. “Quero aqui, em nome da Assembleia Legislativa, em nome de todos os pares, parabenizar vocês e falar da gratidão de estar aqui nesse momento em que é comemorando os 40 anos da Constituição do Estado de Rondônia junto com vocês.”

Texto e foto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO