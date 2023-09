Deputado Pedro Fernandes participa de homenagem a Emater

O deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) participou, na última quinta-feira (31), de uma audiência pública em Ouro Preto do Oeste, em comemoração aos 52 anos de existência da Emater/RO. O evento, proposto pela deputada estadual Claudia de Jesus (PT), foi realizado no Centro de Treinamento da Emater Rondônia e contou com a presença dos deputados deputados Laerte Gomes (PSD), Ismael Crispin (Sem partido) e Jean Mendonça (PL), de servidores, ex-diretores, diretoria atual, gerentes regionais, e outras autoridades que foram homenageadas com votos de louvor pelos serviços prestados ao estado de Rondônia.

Durante a audiência, foram discutidas pautas importantes para a Emater/RO, como a melhoria e ampliação da assistência técnica e extensão rural, valorização dos servidores, recomposição salarial, estruturação do quadro funcional com contratação de pessoal, implantação do abono por produtividade, revisão dos valores do auxílio-alimentação e a possível implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR). O deputado Fernandes destacou a importância do diálogo com o Governo do Estado para atender a essas demandas e a necessidade de garantir a continuidade da atuação da Emater, que tem um papel primordial na permanência do homem do campo e no fomento da agricultura familiar.

Na ocasião, foram entregues votos de louvor para os ex-presidentes, chefes de regionais e servidores da instituição. Em sua fala durante a audiência, o deputado Pedro Fernandes ressaltou a importância da Emater Rondônia para os pequenos produtores rurais de Rondônia e a necessidade de investir na entidade para fomentar a economia do estado.

“A força de Rondônia é o pequeno produtor rural que produz, que gera emprego, gera renda através das agroindústrias, através das cooperativas. Então a gente tem que engajar através das associações e a EMATEC está lá em frente. (…) Nada mais justo do que investir nas pessoas. Nada mais justo do que a gente fomentar essa empresa”, afirmou o deputado.

Pedro também destacou a necessidade de valorização dos servidores da EMATER/RO e sugeriu a criação de uma comissão para deliberar e fazer sugestões ao Governador sobre as demandas discutidas durante a audiência. “Quero sugerir aqui também a nossa presidente aqui para finalizar que possamos fazer uma comissão, a Claudinha depois vai abordar, pegar o sindicato, todos os setores envolvidos nessas demandas aqui que foi sugerida da Emater, e fazermos uma reunião na comissão que hoje é presidida pelo nosso amigo aqui de Jaru deputado Doutor Luiz. Que ele possa conduzir essa reunião pra gente deliberar e fazer sugestões ao nosso Governador para que dentro do seu orçamento, dentro das condições do Estado a gente poder priorizar”, disse.

O deputado finalizou sua fala parabenizando a EMATER/RO pelos seus 52 anos de existência e agradecendo pelo trabalho realizado em prol dos produtores rurais de Rondônia. “Parabéns a Emater, como o conselheiro falou, por não desistir de nós produtores rurais, muito obrigado e que Deus abençoe a todos”, concluiu Pedro Fernandes.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO