Deputado Ribeiro do Sinpol apoia realização do Coegemas/2023 na ALE/RO

O auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) recebeu na tarde desta quarta-feira (15), a realização da 1ª reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Rondônia (Coegemas/RO) de 2023.

A atividade teve o apoio do deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota), que deu todo o suporte para que o espaço fosse cedido e organizado para receber bem os participantes e convidados especiais. “É um momento importante de celebração e debate. Como diz um certo ditado: uma mente que se abre, nunca mais é a mesma. Essencial também que diversos poderes estejam unidos para a melhoria do setor da Assistência Social”, disse o parlamentar.

Ribeiro ainda completou seu discurso: “É também uma grande oportunidade da Assembleia Legislativa de Rondônia, por meio do nosso presidente Marcelo Cruz, para que possamos participar de importantes debates para o bem da nossa população e daqueles que realmente precisam”.

O presidente do Coegemas/RO, que também é secretário municipal de Assistência Social e Família de Porto Velho, Claudi Rocha, demonstrou gratidão pela recepção e simpatia dos deputados estaduais, representados por Ribeiro do Sinpol. “Nosso agradecimento especial é para a Assembleia Legislativa de Rondônia por disponibilizar este belo auditório para a realização da reunião do nosso colegiado. Muita gente demorou horas para chegar até aqui, e tenho certeza que, todos sairão com palavras que nos tocam profundamente e nos transformam”, destacou o titular da Semasf da capital do estado.

Quem também compôs a mesa que teve a participação do deputado estadual Ribeiro do Sinpol foi a secretária de Gestão Nacional do Ministério da Promoção da Igualdade Racial, Ieda Leal; o desembargador Isaías Fonseca, membro do Tribunal de Justiça de Rondônia; o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Paulo Curi; o promotor de Justiça da Promotoria de Infância e Adolescência do Ministério Público Estadual, Marcos Valério Tessila; o chefe do escritório do Unicef em Manaus/AM, Débora Nanja; e Neuza Cerutti, palestrante no Coegemas, mestre em serviço social, bacharel em direito e pesquisadora.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira Secom ALE/RO