Deputado Ribeiro do Sinpol defende servidores e delibera pautas em reunião com representantes sindicais

Na manhã de segunda-feira (06), o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) recebeu em seu gabinete a visita de representantes sindicais e conselheiros representantes dos servidores no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON).

A reunião foi pautada, em primeiro momento, sobre a demora na concessão de benefícios no IPERON. Em seguida, os representantes pautaram sobre o Conselho de Administração do Instituto, o qual é previsto 14 conselheiros, sendo sete representantes patronais e sete representantes dos servidores. Ocorre que, o Poder Executivo indiciou um representante patronal da Defensoria Pública, mas o representante dos servidores da Defensoria Pública até o presente momento não foi escolhido, resultando em desfalque. Com isso, a classe entende que não há paridade.

Outro ponto forte da reunião é justamente a distribuição das sete vagas de conselheiros representantes dos servidores. Na redação anterior, as vagas eram discriminadas entre os poderes e órgãos, porém foi alterada, não reservando essa especificação. Para os servidores, é necessário que se mantenha a redação anterior, garantindo assim, a pluralidade de representante no Conselho de Administração.

Além das questões específicas do Conselho de Administração, os servidores aposentados se pronunciaram em relação ao desconto que estão sofrendo no contracheque. Com a reforma previdenciária de 2021, esse desconto passou a ser a partir de três salários mínimos, sendo que anteriormente, os aposentados apenas pagariam os valores que excedessem o teto do INSS.

O deputado apresentou a proposta aos servidores para criar duas comissões para tratar sobre o Conselho de Administração e a comissão para tratar sobre o teto dos aposentados, sendo nomeados os membros durante a reunião.

Por fim, os representantes agradeceram o deputado Ribeiro do Sinpol pela acolhida, em defesa dos direitos dos servidores.

Estiveram presentes à reunião representantes dos sindicatos: Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia (SINDAFISCO), Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Rondônia (SINDLER), Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (SINDCONTAS), Sindicato dos Técnicos Tributários de Rondônia (SINTEC), Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia (SINSEMPRO), (Sindicato dos Servidores da Previdência do Estado de Rondônia (SINSEPER), Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos Estaduais (FENAMP) , Sindicato dos Trabalhadores em Autarquia de Construções, Pavimentações, Recuperação de Estradas de Rodagem e Fiscalização de Transporte do Estado de Rondônia (SINDER), Sindicato dos Farmacêuticos de Rondônia (SINFAR), Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR), Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) e Sindicato dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Rondônia (SINGEPERON).

Texto e foto: Assessoria parlamentar