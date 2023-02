Deputado Ribeiro do Sinpol é eleito 2º vice-presidente da Assembleia

A Comissão de Fiscalização e Controle é uma comissão permanente na Assembleia Legislativa responsável por avaliar a eficiência e eficácia dos serviços públicos ofertados, direta ou indiretamente pelo governo do estado, bem como estuda a viabilidade orçamentária e financeira das propostas em tramitação, conduzindo todo o parlamento sobre sua aprovação.

Gislaine Lebrinha (UNIÃO) foi eleita para presidir a Comissão de Fiscalização e Controle (CFC) e ainda compõe como membro efetivo na Comissão de Educação e Cultura (CEC) e na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC), além de membro suplente na Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS), e na Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (CDCAMI).

Prefeita por duas vezes do município de São Francisco do Guaporé, Lebrinha defende que parlamento e executivo devem estar em sintonia para garantir que os investimentos públicos sejam feitos no lugar certo para transformar a vida das pessoas.

“Sei da responsabilidade frente a esta Comissão. Conheço de perto os desafios do Poder Executivo para executar obras, entregar Saúde, Educação e outras políticas públicas. Quero ser aliada do Governo para promover o desenvolvimento, e sem dúvida, vou conduzir os trabalhos junto com os demais colegas parlamentares membros da Comissão, de forma que a população seja sempre atendida. Da mesma forma a minha atuação nas demais Comissões”, pontuou Lebrinha.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Lebrinha – Presidente

Luis do Hospital – vice-presidente

Delegado Camargo – membro

Ismael Crispim – membro

Jean Mendonça – membro

Alan Queiroz – membro

Luizinho Goebel – membro

Ezequial Neiva – 1º suplente

Pedro Fernandes – 2º suplente

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Thyago Lorentz