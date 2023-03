Deputado Ribeiro do Sinpol e Fernando Máximo se unem para tratar sobre o PCCS

Buscando medidas enérgicas e troca de experiências, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) e o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) se reuniram na segunda-feira (07) e alinharam diversos assuntos. O encontro aconteceu no gabinete do deputado Ribeiro.

Ribeiro e Máximo exploraram muitos assuntos relevantes e problemas enfrentados pela população rondoniense. Segundo Ribeiro, a capital e o Estado de Rondônia colherão frutos valorosos a partir desta união. Já o federal, Máximo comentou que ninguém é bom sozinho.“ Estaremos somando forças políticas para trazer benefícios de Brasília para Rondônia”, destacou

Ainda durante a reunião, ambos os parlamentares apresentaram medidas que podem auxiliar em um melhor fluxo a situação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia, que é uma das bandeiras firmes do deputado Ribeiro do Sinpol, cujo compromisso foi apoiado pelo governador Marcos Rocha.

“Fernando, nós estamos focando, trabalhando para que o PCCS se concretize o quanto antes, para que haja valorização dos servidores da Segurança Pública”, disse Ribeiro. Máximo finalizou afirmando que é para contar com ele no que for preciso, afinal, também é servidor de carreira da Polícia Civil.

