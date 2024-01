Deputado Ribeiro do Sinpol incentiva retomada do desfile das escolas de samba

Lideranças das Escolas de Samba de Porto Velho estiveram reunidas com o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) para buscar uma alternativa de retorno do tradicional desfile. A última apresentação aconteceu em 2018.

A Liga das Escolas de Samba de Rondônia (Lieser) e demais diretores executivos explicaram ao parlamentar que o tradicional desfile das escolas de samba em Porto Velho deixou de existir por falta de investimento na área, que depende exclusivamente de verba pública para a realização.

O deputado Ribeiro, assim como trabalhou intensamente, no diálogo, colaborando no retorno da Feira Agropecuária de Porto Velho (Expovel), afirmou que o retorno do desfile das escolas de samba não apenas revitalizará a cultura, mas também proporcionará oportunidades econômicas para os artistas, carnavalescos, músicos, costureiros e demais profissionais ligados ao setor, impulsionando o turismo e o comércio.

“Consigo compreender perfeitamente a inclusão social, união entre diferentes segmentos da sociedade e a geração de postos de trabalho que o desfile proporciona. Como forma de incentivar esse retorno, destinarei recurso parlamentar e vamos trabalhar para que os demais parlamentares possam somar conosco”, afirmou o parlamentar.

As lideranças agradeceram o empenho do parlamentar. O desfile das Escolas de Samba está previsto para ocorrer no final de março deste ano.

Texto: Anderson Nascimento I Assessoria Parlamentar

Foto: Eliardo Vicente I Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO