Deputado Ribeiro do Sinpol representa a Alero na maior feira de negócio da América do Sul

O 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota), esteve representando na última semana o presidente Marcelo Cruz (Patriota), na maior feira de alimentos da América Latina, a Expoalimentaria, que acontece no Centro do Exposiciones Jockey, em Lima, no Peru.

Durante a feira, com o intuito de potencializar negócios e investimentos com empresas internacionais, o deputado Ribeiro e o governador coronel Marcos Rocha apresentaram as riquezas que o Estado possui, e buscam reforçar a projeção de novos mercados, através de rodadas de negócios com o Peru.

O deputado Ribeiro aproveitou o momento para reforçar o apoio do parlamento rondoniense na relação econômica com países andinos e afirmou que através do corredor interoceânico Amazônia Ocidental, o Estado busca a negociação direta de produtos com vários outros países. “A Expoalimentaria reúne os maiores exportadores do Peru, no ramo de alimentação, bebidas, contêineres, embalagens, maquinário, insumos, tecnologia e inovação. Essa é uma oportunidade de alinhamento que buscamos, oportunizando assim, que os empresários de Rondônia estejam aptos a exportarem os produtos”, afirmou o parlamentar.

Ainda durante estadia, o deputado Ribeiro e governador coronel Marcos Rocha, acompanhados do almirante Gonzalo Rios Polastri, responsável pelo Porto de Chancay, senador Sérgio Petecão, presidente da Apex/Brasil, Jorge Viana, secretário de Indústria do Acre, Assurbanipal Barbary de Mesquita, secretário adjunto de Produção do Acre, Edvan Maciel, e empresários acreanos, se reuniram para debater sobre o projetos de ligação do Acre via Pucallpa e a construção da ferrovia via Cruzeiro do Sul para o Pacífico.

Empresários peruanos ficaram otimistas com a interligação entre os países. O representante da Cosco Shipping, empresa com 45% das ações do Porto de Chancay, Gonzalo Rios Polastri, afirmou que buscará as autoridades dos governos do Brasil e Peru, para a viabilização do projeto, tendo em vista que o estudo da construção da rodovia encontra-se finalizado.

“A ideia principal é construir uma única via terrestre ou de trem, de Cruzeiro do Sul ao porto de Chancay”, finalizou Polastri.

O deputado Ribeiro continua no Peru, onde visitará o Porto de Chancay.

Texto: Anderson Nascimento/Assessoria Parlamentar

Fotos: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO