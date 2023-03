Deputado Ribeiro do Sinpol vai ao interior e visita bases eleitorais

O deputado estadual e 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Ribeiro do Sinpol (Patriota), usou a tribuna na sessão ordinária desta terça-feira (14), na Casa de Leis, para informar que esteve recentemente no interior do estado para visitar algumas cidades e fazer agradecimentos aos seus eleitores.

“Depois de eleito, foi a primeira vez voltei às minhas bases eleitorais no interior de Rondônia. Fui em Cacoal, Jaru, Ouro Preto do Oeste e Rolim de Moura, onde voltei para conversar com os nossos servidores da Polícia Civil, onde mostrei que já estamos buscando melhorias para a classe”, comentou ele.

O parlamentar também afirmou que esteve em Ouro Preto do Oeste e em Rolim de Moura, onde se reuniu com os prefeitos destas cidades. “Fui muito bem recebido pelos nossos servidores da Polícia Civil no município e tive um encontro especial com o prefeito Alex Testoni, onde conversamos sobre projetos para o município. Também estive em Rolim de Moura, onde alinhei pautas e melhorias para a cidade com o prefeito Aldo Júlio (MDB)”, observou Ribeiro do Sinpol. E completou: “Sempre estarei viajando, conversando e buscando melhorias para nossa população e para nossas forças policiais”.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO