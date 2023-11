Deputado Ribeiro homenageia com Voto de Louvor os vereadores decanos das Câmaras de Rondônia

Na sessão solene de terça-feira (21), o deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota) presidiu a solenidade, que homenageou os decanos das Câmaras de Vereadores dos municípios do Estado. A solenidade ocorreu no plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.

O evento que homenageou os decanos, membros mais antigos das câmaras municipais, faz parte da programação em alusão aos 40 anos da Constituição Estadual e finaliza apenas no domingo (25) com a Corrida da Democracia.

Representando o deputado e presidente da Alero, Marcelo Cruz (Patriota), o deputado Ribeiro fez questão de expressar a importância da colaboração e união entre os poderes, incluindo a valorização dos vereadores.

“Os vereadores estão constantes nos municípios e colaboram grandiosamente, trazendo sempre para essa Casa de Leis, pautas de suma importância, que visa atender a demanda da população em geral”, afirmou o parlamentar.

A presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto do Oeste e da União das Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver), Rosária Helena agradeceu a oportunidade e reconhecimento da Assembleia Legislativa em propor a homenagem aos 52 decanos das Câmaras Municipais.

Participaram da solenidade, além do deputado Ribeiro, o Delegado Lucas (PP) e Pedro Fernandes (PRD), Laerte Gomes (PSD) e Cirone Deiró (União Brasil).

Sala dos Vereadores

Após a sessão solene os deputados e vereadores homenageados se dirigiram até o 1º andar, local onde foi inaugurado o espaço do vereador.

Sala dos vereadores foi inaugurada (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O deputado Ribeiro reiterou que o presidente Marcelo Cruz, fez questão de trazer um espaço reservado aos vereadores, equipado com computadores modernos, estofados, mesa de reuniões, internet, tela interativa.

“Hoje, inauguramos esse espaço aos vereadores do nosso Estado. É mais que justo e honroso esse reconhecimento do presidente, estabelecendo um local com a marca do Poder Legislativo”, finalizou o parlamentar.

Vereadores homenageados

Vereador/cidade:

– Adelmo Garcia – Alta Floresta d’Oeste

– José Antônio Carneiro Lins – Alto Alegre dos Parecis

– Paulo César Bergantin – Alto Paraíso

– Nelci Almeida da Costa – Alvorada d’Oeste

– Loureci Vieira de Araújo – Ariquemes

– Adriano de Almeida Lima – Buritis

– Milton Antunes da Silva – Cabixi

– Antônio Pereira da Silva – Cacaulândia

– Valdomiro Corá – Cacoal

– Claudecir Alexandre Alves – Campo Novo de Rondônia

– Francisco Aussemir de Lima Almeida – Candeias do Jamari

– Arlindo Assunção da Luz – Castanheiras

– José Ferreira da Silva – Cerejeiras

– Antônio Francisco Bertozi – Chupinguaia

– Martinho de Souza Rodrigues – Colorado d’Oeste

– Valdinei da Costa Espíndola – Corumbiara

– Mauro Sérgio Costa – Costa Marques

– Gilvan Soares Barata – Cujubim

– Cosmo de Novaes Ferreira – Espigão d’Oeste

– Antônio Marques Diógenes Cavalcante – Governador Jorge Teixeira

– Augustinho Figueiredo de Araújo – Guajará-Mirim

– Ailton José da Silva – Itapuã d’Oeste

– José Cláudio Gomes da Silva – Jaru

– Joziel Carlos de Brito – Ji-Paraná

– Reginaldo Marques da Silva – Machadinho d’Oeste

– Nildo Leal da Silva – Ministro Andreazza

– Adineudo de Andrade – Mirante da Serra

– Joel Rodrigues Mateus – Monte Negro

– Reginaldo Gama Pedroso – Nova Brasilândia d’Oeste

– Francisco Célio Brito Silva – Nova Mamoré

– Silvânia Maria da Silva – Nova União

– Marins Murbach de Oliveira – Nova União

– Vilson Prevê Peixer – Novo Horizonte d’Oeste

– Eudes Venâncio de Souza – Ouro Preto d’Oeste

– Luiz Carlos Valentim de Souza – Parecis

– Sérgio Aparecido Tobias – Pimenta Bueno

– Jesus Reginaldo da Cunha – Pimenteiras d’Oeste

– Ellis Regina Batista Leal Oliveira – Porto Velho

– Benito Alves da Cruz – Presidente Médici

– Walter dos Santos – Primavera de Rondônia

– Joaldo Gomes de Carvalho – Rio Crespo

– Eliomar Monteiro da Silva – Rolim de Moura

– José Wilson dos Santos – Santa Luzia d’Oeste

– Edmar Inácio Rosa – São Felipe d’Oeste

– Hermes Bordignon – São Francisco do Guaporé

– Celma Mezabarba Silva – São Miguel do Guaporé

– Wilson Pereira da Silva – Seringueiras

– José Anízio da Rocha – Teixeirópolis

– César Aparecido dos Santos – Theobroma

– Gilmar Gusmão – Urupá

– Romildo Lemos de Meira – Vale do Anari

– Adenilson Cabral de Souza – Vale do Paraíso

– Ronildo Pereira Macedo – Vilhena

Texto: Anderson Nascimento I Assessoria Parlamentar

Foto: Rafael Oliveira e Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO