Deputado Ribeiro se reúne com a população da Ponta do Abunã e busca melhorias para a região

Trabalhando por todo estado de Rondônia, o deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota) se reuniu com moradores da Ponta do Abunã para ouvir demandas e buscar melhorias para a região.

Focado em buscar soluções que tragam melhorias para a população da região da Ponta, o deputado Ribeiro realizou fiscalizações no Hospital Regional de Extrema, onde conversou com servidores e pacientes. Outro local visitado pelo parlamentar foi a delegacia de Polícia Civil.

A Ponta do Abunã tem enfrentado desafios significativos relacionados à infraestrutura, educação, saúde e outros aspectos que afetam diretamente a qualidade de vida dos seus habitantes. Em resposta a essas demandas, o parlamentar afirmou que vai intensificar ações para proporcionar avanços concretos na região.

Recentemente, a região da recebeu do parlamentar um importante recurso de emenda parlamentar, que impulsionou o desenvolvimento esportivo e cultural, direcionado à realização da prova de Três Tambores e Team Roping, uma modalidade de competição de equinos que vem ganhando espaço em todo o Brasil.

Para o deputado Ribeiro, ouvir sempre a população é compreender as demandas específicas e as dificuldades enfrentadas diariamente, buscando uma solução mais eficiente.

“Esse diálogo direto tem sido fundamental para direcionar esforços e recursos de maneira mais eficaz, promovendo ações mais alinhadas com as reais necessidades da população”, afirmou o parlamentar.

O deputado ressalta a importância de uma atuação conjunta entre o poder legislativo, executivo e a sociedade civil para alcançar resultados positivos e reitera o compromisso em continuar trabalhando incansavelmente para promover as mudanças necessárias na Ponta do Abunã, sempre em sintonia com as demandas e aspirações da comunidade.

A abordagem proativa do parlamentar tem conquistado o apoio e reconhecimento dos habitantes locais, que veem na atuação parlamentar uma esperança real de transformação e progresso para a região da Ponta do Abunã. O trabalho em andamento reflete um esforço constante em direção ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida dessa comunidade tão importante para o estado.

Texto: Anderson Nascimento I Assessoria Parlamentar

Foto: Eliardo Vicente I Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO