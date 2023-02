Deputado Rodrigo Camargo é escolhido como o melhor delegado do Brasil, categoria Destaque

Depois de ter sido o candidato mais bem votado para a Assembleia Legislativa em Ariquemes em 2022, logo na sua primeira disputa eleitoral e assumir o seu primeiro mandato eletivo, destacando pautas de direita com propostas conservadoras, defendendo a família, segurança pública, a fé cristã e as liberdades, o Deputado Estadual Delegado Camargo (Republicanos) conquista mais uma posição de orgulho, especialmente para o serviço público estadual e para o povo de Rondônia. Foi escolhido pelo portal nacional Delegados.com.br, como um dos Melhores Delegado de Polícia do Brasil.

Rodrigo Camargo é delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia desde 2011 e até se licenciar para assumir o cargo de deputado estadual estava lotado como Delegado Regional de Ariquemes. Entre as ações na carreira, foi delegado titular de diversas especializadas, entre elas a Delegacia de Homicídios, Delegacia da Mulher e Delegacia de Patrimônio. Também esteve à frente de grandes operações, como a “Operação Rúbido”, reconhecida pela SESDEC como a maior operação policial naquele ano.

Apesar de jovem, o Delegado Rodrigo Camargo sempre mostrou dinamismo e força de trabalho, além de uma inteligência tática capaz de identificar problemas e antecipar ações de resultados positivos. Um dos idealizadores do Departamento de Narcóticos (Denarc) e do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Delegacia Regional de Ariquemes, comandou operações de combate ao narcotráfico, crime organizado, combate à pedofilia, violência doméstica, roubo de veículos e lavagem de dinheiro.

Na sua gestão, a delegacia regional de Ariquemes foi destaque como uma das regionais com o maior número de crimes solucionados do país.

Tido como delegado linha dura, que não dá chances para os criminosos agirem, atuando com ações táticas eficientes e de resultado, Delegado Rodrigo Camargo recebeu diversas comendas e honrarias em função do trabalho realizado no Vale do Jamari ao longo de sua atuação à frente da Delegacia de Polícia e da Delegacia Regional de Polícia Civil, que é responsável por coordenar todas as delegacias compreendidas naquela região.

Em razão dos relevantes serviços prestados à sociedade rondoniense, vem ao longo dos anos recebendo medalhas e honrarias, entre elas: “Medalha do Mérito Governador Jorge Teixeira de Oliveira (Governo do Estado – Secretaria de Segurança), “Medalha Mérito Delegado Mauro dos Santos” (Polícia Civil), “Medalha Mérito Forte do Príncipe da Beira” (Polícia Militar) e Cidadão Honorífico Rondoniense (Assembleia Legislativa).

De acordo com o site Delegados.com.br, Rodrigo Camargo foi escolhido como o melhor Delegado do Brasil na categoria Destaque, através de uma metodologia aplicada que analisou os serviços produzidos, reputação, qualificações curriculares, indicações, apontamentos de outros sites da área de segurança pública, mídias sociais, votos e histórico funcional.

A escolha dos melhores delegados do Brasil vem sendo feita desde o ano de 2007 e já contemplou profissionais da segurança de diversas partes do país. De acordo com os seus organizadores, na época se criou a escolha dos “Melhores Delegados de Polícia do Brasil”, com a finalidade essencial de diferenciar e reconhecer, a partir de então e ano após ano, os delegados de polícia que se destacarem nas atividades jurídicas, investigativas e de gestão, através da eficiência e qualidade dos serviços prestados.

A verificação do histórico do delegado de polícia é uma forma de valorizar ainda mais seu empenho. A sociedade deseja conhecer os delegados que são dedicados à busca de melhoria da atividade jurídica e funcional, amparo imprescindível para minimizar os danos causados pelo alto índice de criminalidade que atinge o Brasil.

“É um grande orgulho ser escolhido com tal horaria. Isso mostra que sempre atuamos de forma correta, fazendo o nosso trabalho em defesa da população. Isso tudo é resultado de uma grande ação em equipe que realizamos desde quando assumi como delegado em Ariquemes ainda em 2011. É a certeza do compromisso cumprido, uma obrigação, nada mais do que isso. Ao assumir a função de delegado assumi o compromisso de servir à população de Rondônia com dedicação, respeito e honra. Junto com outros colegas de delegacia, fizemos a nossa parte e esse destaque nacional aponta que a segurança pública em Rondônia tem jeito. Basta ter vontade de fazer, como sempre tive e sempre terei. Meu compromisso é com Deus e com o povo de Rondônia e farei o que for necessário para cumprir até o último dia da minha carreira”, disse o deputado.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar