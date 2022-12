Deputado Williames Pimentel homenageia pessoas que contribuem para a construção de RO

Cumprindo determinação judicial, a Assembleia Legislativa empossou, na tarde desta quina-feira (15), Ezequiel Júnior (Republicanos) como deputado estadual, na vaga do deputado Jesuíno Boabaid (PSD). O presidente da Casa, Ale Redano (Republicanos), deu posse a Ezequiel Júnior. O deputado Wiliames Pimentel (MDB) secretariou os trabalhos, com as presenças do secretário legislativo, Carlos Manvailler, e do assessor da presidência, advogado Doca Santos.

A posse de Ezequiel Júnior ocorreu após a justiça eleitoral decretar a nulidade dos votos do ex-deputado estadual Geraldo da Rondônia, nas eleições de 2018. Com isso, uma nova retotalização dos votos foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a vaga passou a pertencer à Coligação Republicanos/Patriota, com a perda do mandato de Boabaid e a determinação para que Júnior fosse empossado deputado estadual.

“Estamos cumprindo a determinação judicial, que havia decidido pela posse imediata e depois deu prazo de 24 horas para que a Casa cumprisse a decisão e estamos cumprindo, dentro do prazo legal. Damos as boas vindas ao deputado Ezequiel Júnior e nos colocamos à disposição para colaborar com o seu mandato”, disse o presidente.

Ezequiel Júnior entregou os documentos necessários, fez a leitura do juramento de posse, e recebeu a carteira parlamentar e as demais credenciais.

Ezequiel Júnior Santos da Costa nasceu em 2 de junho de 1973, em Ariquemes, e é pai de três filhos. Começou a trabalhar no rádio em 1989. Em 1996 se mudou para Machadinho do Oeste e no ano seguinte começou a apresentar o programa Jogo Aberto, na 97 FM.

O programa no rádio o credenciou para entrar na política. Em 2008 se elegeu vereador com 856 votos, um recorde em Machadinho. Em 2012 concorreu à prefeitura, mas não se elegeu. Em 2014, foi eleito deputado estadual e agora retorna para a atual legislatura, que se encerra em 31 de janeiro do próximo ano.

Texto: Eranildo Costa Luna/ALERO

Fotos: Assessoria Parlamentar