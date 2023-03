Deputados aprovam projetos e votam vetos do Poder Executivo em sessões da Casa

Familiares de pessoas com síndrome de down, profissionais da área e autoridades participam na próxima segunda-feira (20), às 15 horas, de audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia. A audiência foi proposta pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), defensor das causas das pessoas com deficiência. O evento antecede a data de 21 de março, que é reconhecida como o Dia Internacional da Síndrome de Down.

Cirone disse que propôs a realização da audiência, atendendo solicitação de familiares de pessoas com síndrome de down, e que o principal objetivo da reunião é colocar em pauta os direitos e a inclusão dessas pessoas. Ele explicou que na condição de deputado, desde 2019, tem trabalhado para que os direitos das pessoas com deficiência sejam exercidos em sua plenitude, conforme determina a lei. “Este é meu compromisso diário, sonho com o dia em que as pessoas com deficiência viverão a totalidade dos seus direitos na sociedade”, afirmou o parlamentar.

De acordo com a mãe atípica e pioneira na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, Flaviana Tertuliana, todas as deficiências devem receber a mesma atenção e reconhecimento na implantação e na execução das políticas públicas. “As pessoas sempre vêm antes das deficiências. No entanto, devemos aproveitar as datas alusivas para reforçar a relevância da inclusão e refletirmos sobre o quanto ainda precisamos lutar pelo básico para nossos filhos. Vamos continuar falando sobre a necessidade de inclusão e reivindicando os direitos dos nossos filhos”, assegurou.

Dentre os palestrantes na audiência estão: a professora e pesquisadora Flavia Albaine, com o tema “Capacitismo contra a pessoa com síndrome de down e legislação protetiva”; a mãe atípica Flaviana Tertuliana, com formação em serviço social e pós graduação em psicopedagogia, com o tema “A síndrome de down e seus desafios; a neuropsicopedagoga Graciely Santana, com o tema “Neuroplasticidade na síndrome de down”; e o médico neurologista Marcos Antônio Sueyassu, que falará sobre sua vivência profissional com a síndrome de down.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO