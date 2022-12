Deputados aprovam revisão anual aos efetivos e abono natalino para todo o quadro de servidores

Revisão é de 1,56% e o abono será de R$ 2 mil para todos os servidores da Casa de Leis

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão desta terça-feira (06), o PL 1738, de autoria da Mesa Diretora, que concede a revisão anual da remuneração dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa, no percentual de 1,56%, com seus efeitos retroativos a julho deste ano. Também foi aprovado o PL 1737, de autoria da Mesa Diretora, que concede o auxílio extraordinário (abono natalino), no valor de R$ 2.000 para todos os servidores da Casa de Leis.

“Com essas duas matérias aprovadas, fazemos justiça aos servidores da Casa, que são os responsáveis por assegurar o bom andamento dos trabalhos.

Aprovamos a revisão anual nas remunerações dos efetivos, corrigindo a reposição da inflação e retroativo ao mês de julho do corrente ano. Já o abono de R$ 2.000 será pago a todos os servidores da Casa, independente da função que exerça”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos).

As duas matérias foram relatadas em plenário pelo deputado Chiquinho da Emater (PSB). O abono será pago em parcela única, aos servidores efetivos, requisitados, cedidos e comissionados, inclusive aos da assessoria militar.

O PL 1737 recebeu uma emenda do deputado Jesuíno Boabaid, para corrigir e adequar o texto do projeto.

O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Estadual (Sindler), Mirin Brito, agradeceu pelo apoio dos parlamentares aos dois projetos, em reconhecimento à contribuição dos servidores para o bom andamento dos trabalhos no Parlamento.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Tiago Lorentz