Deputados Cássio Gois e Thiago Flores intensificam diálogos em intensa agenda em Espigão do Oeste

Os deputados estadual Cássio Gois (PSD) e federal Thiago Flores (MDB) participaram na última quarta-feira (24) de compromissos no município de Espigão do Oeste. O objetivo era fortalecer os laços com as comunidades, compreender suas necessidades e buscar soluções para os desafios enfrentados pela região.

A maratona de compromissos teve início no período da manhã com uma reunião estratégica junto a empresários locais. O encontro ocorreu no WT Portal, localizado na Estrada da Cidade, proporcionando um ambiente propício para a discussão de temas relevantes para o desenvolvimento econômico da região. Em seguida, os deputados participaram de uma importante reunião na Associação dos Produtores Rurais da Estrada Ponte Bonita (Asprupob), sediada a 30 km da cidade, em um barracão comunitário. Durante o encontro, questões relacionadas ao bem-estar da comunidade foram debatidas, culminando em um almoço na própria comunidade, estreitando os laços com os moradores locais.

No período da tarde, a agenda seguiu com Cássio Gois e Thiago Flores se reunindo com representantes das Associações dos Produtores Rurais de Agricultura Familiar do Assentamento Edmilson Pastor (Assafaep), Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Espigão do Oeste (Aspred), no Assentamento Edmilson Pastor, localizado no km 54. A discussão abordou questões sociais e o desenvolvimento das associações. Em seguida, os deputados abordaram o esporte, participando de uma reunião com desportistas do distrito 14 de Abril. O encontro teve lugar no Bar do João Pompom, no km 65, onde temas relacionados ao incentivo ao esporte local foram discutidos. Na sequência foi realizada uma visita à Aldeia Cinta Larga, no distrito 14 de Abril, onde os representantes políticos conversaram com os moradores, compreendendo suas necessidades e desafios cotidianos.

Encontro fortaleceu presença dos parlamentares na região (Foto: Ailton Jr. / Assessoria parlamentar)

No período noturno, Cássio Gois que, também ocupa a presidência da Comissão de Transporte e Obras Públicas (CTOP) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), e Thiago Flores encontraram-se com os pais da Escolinha Esperança, localizada na cidade no km 75. O diálogo envolveu temas educacionais e a busca por melhorias na infraestrutura escolar.

Na intensa agenda, os deputados Cássio Gois e Thiago Flores contaram com a presença e colaboração de importantes nomes, como Emerson Kruk, secretário chefe de gabinete; Augustinho, secretário de Agricultura; Itamar Dalosto; Rega da Esperança, assessor do deputado; e o vereador Adriano da Ambulância. “Juntos, fortaleceram laços, discutiram temas cruciais para o desenvolvimento econômico e social da região, e consolidaram compromissos com as comunidades locais”, destacou Cássio Gois.

Cássio Gois buscou fortalecer laços com as comunidades (Foto: Ailton Jr. I Assessoria parlamentar)

Segundo Cássio Gois, essa aproximação reforça o compromisso dos parlamentares em atuar de forma colaborativa, buscando mecanismos e políticas que engajem a população em diversas frentes. O deputado ressaltou a necessidade de uma abordagem conjunta para enfrentar os desafios e impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.

Texto: Marcelo Negrão I Assessoria Parlamentar

Fotos: Ailton Jr. I Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO