Prestigiando e estreitando laços com os prefeitos do interior do estado, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) recebeu a visita do delegado Flori Cordeiro de Miranda Junior, prefeito do município de Vilhena. O encontro ocorreu no gabinete do parlamentar. Pautando políticas públicas que possam contemplar o município, o deputado alinhou investimentos na segurança pública, saúde e esporte.

Ribeiro afirmou que recentemente destinou emenda parlamentar para a realização do circuito de Jiu-Jitsu, oportunizando a participação de mais de 600 atletas. A competição ocorreu no ginásio Jorge Teixeira. O prefeito delegado Flori agradeceu o empenho do parlamentar, que embora seja natural da capital, vem trabalhando intensivamente para atender todos os municípios.

“Agradeço o deputado Ribeiro por estender seu mandato a todos os municípios. O pedido não é apenas uma formalização da prefeitura, e sim, representa um clamor de toda população vilhenense”, concluiu o prefeito.

Acompanhou o prefeito na reunião, o procurador do município, Igor Demetrio Vanucci Cardoso.

Texto: Anderson Nascimento I Assessoria Parlamentar

Foto: Eliardo Vicente I Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO