Deputados Jean Oliveira e Marcelo Cruz se reúnem com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), e o vice-presidente da Alero, deputado Jean Oliveira (MDB), estiveram nesta quinta-feira (21), reunidos na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com o titular da pasta, Guilherme Piai, para debater soluções com o intuito de potencializar os investimentos para a implantação de políticas públicas ambientais e sociais com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da população rondoniense por meio de novas tecnologias para o setor agrícola.

Para o deputado Jean Oliveira, a visita foi fundamental para o avanço econômico e o fortalecimento do agronegócio em Rondônia. “É essencial buscar inovações, trocar experiências e desenvolver novas iniciativas que impulsionem o setor agrícola. Rondônia vem se destacando no cenário nacional, atraindo um número crescente de investidores, graças ao dinamismo do seu agronegócio”, disse o parlamentar.

No encontro, foi dada ênfase à adoção de tecnologias inovadoras no setor agrícola, incluindo a implementação de sistemas fotovoltaicos e o uso de biometano gerado a partir de resíduos agrícolas. Também foi discutida a introdução de um CEP rural específico, que permitiria a identificação precisa das propriedades agrícolas, uma iniciativa já adotada pelo Governo de São Paulo. Essas discussões apontam para um futuro mais tecnológico e sustentável na agricultura.

O parlamentar Marcelo Cruz destacou a importância estratégica da reunião, ressaltando que ela simboliza o reforço nas relações interestaduais. Ele sublinhou o valor de uma futura visita de uma delegação de São Paulo a Rondônia, visando uma avaliação direta das potencialidades locais e o estabelecimento de políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável e social, com o objetivo de gerar emprego e renda para a população.

Texto e foto: Ricardo Barros I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO