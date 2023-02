Deputados Laerte Gomes e Alan Queiroz indicados para líder e vice-líder do governo na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) foi indicado pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, para ser o líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado – ALE-RO. A indicação foi oficializada pelo chefe do Executivo Estadual, por meio da Mensagem nº 12, a qual foi estendida aos demais membros do Poder Legislativo; informando a consolidação do nome do deputado à função. O vice-líder do Governo passa a ser o deputado estadual Alan Queiroz.

Laerte Gomes é natural de Jacinto Machado (SC), chegou ao município de Alvorado do Oeste, em Rondônia, no ano de 1987 quando iniciou na atividade de comerciante aos 17 anos. Com 52 anos de idade, o deputado é casado com Suellen de Holanda Rêgo e pai de dois filhos, Laerte Gomes Filho e Ana Luiza Gomes.

Em 2004, no município de Alvorada do Oeste, sem antes ter participado da vida pública, Laerte Gomes se candidatou ao cargo de prefeito e foi eleito com 62% dos votos válidos. Dez anos depois, venceu as eleições para deputado estadual pelo PSDB, com 11.360 votos. Em 2018 foi reeleito para seu segundo mandato, com 16.984 votos e nas eleições de 2022, foi novamente reeleito com 25.603 votos, ficando na primeira posição, dentre os candidatos a deputado estadual em Rondônia, pela legenda PSD.

O governador Marcos Rocha, reforça a união entre os Poderes para Rondônia continuar avançando no desenvolvimento. “A harmonia com os deputados prevalecerá e seguiremos firmes, com ações pautadas na ética e transparência. Os deputados Laerte Gomes e Alan Queiroz terão a missão de promoverem a interlocução entre os Poderes Executivo e Legislativo, bem como de apresentarem as propostas do Governo do Estado nesta Casa de Leis”, disse Marcos Rocha.

VICE-LÍDER

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) é natural de Porto Velho, filho de Militino Feder e Chaguinha Queiroz. Casado, pai de três filhos, foi vereador por quatro mandatos, na Câmara Municipal de Porto Velho, e é servidor público municipal, onde exerce a função de cirurgião dentista. Teve participação em oito comissões, atuou como presidente, membro e suplente. Nas eleições gerais deste ano, Alan Queiroz foi reeleito a deputado estadual pelo partido Podemos, com 10.553 votos.

Fonte: Governo RO