Deputados participam de sessão do Parlamento Amazônico durante Conferência histórica da Unale

Os deputados Estaduais de Rondônia participaram na tarde desta quarta-feira, 09, de uma sessão do Parlamento Amazônico. A reunião aconteceu durante a 25ª Conferência Nacional da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), que acontece na cidade de Recife (PE), entre os dias 09 e 11 de Novembro e comemora o Julibeu da entidade.

Durante a reunião, os deputados apresentaram experiências de desenvolvimento social e econômico do Estado de Rondônia e tomaram conhecimento de propostas que ajudam no desenvolvimento do Estado, que já estão sendo praticados em outras unidades federativas.

Representando a Assembleia Legislativa de Rondônia, o Deputado Ribamar Araújo (PL) integrou a mesa diretora durante a primeira etapa da solenidade e destacou as ações desenvolvidas pela Assembleia Legislativa de Rondônia em todo o Estado no que diz respeito a representatividade da população e o crescimento econômico do Estado. Ribamar destacou o desenvolvimento econômico de Rondônia, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento social. “Trata-se de um evento muito importante, uma troca de experiências legislativas e de sugestões de projetos que buscam melhorias e que podem ser implementadas para os nossos estados”, disse o deputado.

Também participaram do evento do Parlamento Amazônico os deputados Jesuíno Boabaid (PSD), Laerte Gomes (PSD), Chiquinho da Emater (PSB), Jhony Paixão (PSDB), Luizinho Goebel (PSC), Marcelo Cruz (Patriotas), Cássia Muletas, Jean Mendonça (PL) e Cirone Deiró (União).

Para o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa rondoniense, Cirone Deiró, o Parlamento Amazônico é um colegiado de extrema importância para o fortalecimento da representatividade legislativa do estado, pois permite que os legisladores estaduais busquem experiências do que melhor acontece nos legislativos dos estados que compõem a Amazônia Legal, pois são unidades da federação que enfrentam os mesmos problemas no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, economia, social, geração de emprego e meio ambiente. “Uma reunião extremamente positiva, pois nos permitiu acesso a projetos que outros estados desenvolvem ou estão em fase de implementação, que podem colaborar com a Assembleia de Rondônia”, disse.

Já o Deputado Marcelo Cruz avaliou a sessão do Parlamento Amazônico como uma reunião de trabalho essencial para os legislativos brasileiros, não somente para os estados da Amazônia, pois todos os participantes puderam saber mais sobre as atividades desenvolvidas pelos legislativos estaduais amazônicos, tirar dúvidas e apresentar ações e experiências que possam ajudar na implementação de um legislativo cada vez melhor e mais atuante”, disse.

Além do Fórum do Parlamento Amazônico, os deputados estaduais participam durante os três dias da 25ª Conferência Nacional da Unale, de diversos painéis, reuniões, cursos e palestras. O objetivo da Unale é integrar as atividades dos legislativos brasileiros para promover um parlamento forte e atuante.

Texto e fotos: Jocenir Sérgio Santanna