Deputados querem informações sobre parcerias firmadas para cirurgias eletivas

Presidida pelo deputado Luizinho Goebel (PSC), a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou dois requerimentos, sendo um da deputada Dra. Taíssa (PSC) e outro do deputado Ismael Crispin (Sem Partido). Um tratando sobre quantidade de cirurgias no Hospital de Base (HB) e outro sobre a situação da liberação de recursos pelo Governo do Estado às prefeituras no Programa “Compartilhando Saúde”, ambos aprovados em plenário. A reunião também contou com a participação dos deputados estaduais Jean Mendonça (PL) e Delegado Camargo (Republicanos).

Na justificativa para apresentar a solicitação de andamento do trabalho conjunto entre Estado e municípios, no Compartilhando Saúde, segundo Crispin, já foram liberados pelo Estado, via Sesau (Secretaria de Saúde), o valor de R$ 43 milhões. “Como fiscais do povo queremos saber como está sendo aplicado os recursos pelos municípios no cumprimento do Plano de Trabalho na realização de cirurgias eletivas”, argumentou.

Segundo o deputado Ismael Crispin, o requerimento é uma forma de conhecer as propostas dos municípios e como elas estão sendo efetivadas, porque não dá para entender, “como as filas para a cirurgias não acabam nunca”. O requerimento solicita até o valor liberado para cada município.

A deputada Dra. Taíssa apresentou em seu requerimento à solicitação de como estão sendo efetuadas as cirurgias no HB além dos motivos da não realização, se for o caso, e questionou se está faltando profissionais, material técnico ou mesmo gestão.

O HB, segundo a deputada Dra. Taíssa é o primeiro da região Norte a realizar transplantes de tecido ósseo. Inclusive será um Polo Satélite para o Amazonas, Acre, Pará.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Evaristo Vavá / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO