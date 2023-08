DER atende indicação do deputado Jean Oliveira e trabalha na recuperação da Linha 160

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) prestigiou na manhã de hoje (21) a homenagem à empresa Ciclo Cairu, que recebeu uma moção de aplauso da Câmara Municipal de Pimenta Bueno pelo seu 38º aniversário. A empresa é reconhecida como um dos principais pilares do desenvolvimento econômico e social do município, gerando emprego, renda e oportunidades para a população.

O parlamentar fez questão de cumprimentar os irmãos Eugênio Odilon Ribeiro e Euflávio Odilon Ribeiro, fundadores e gestores do Grupo Cairu, pela trajetória de sucesso e empreendedorismo. A Ciclo Cairu começou em 1985 como uma pequena oficina de bicicletas, vendendo peças, consertos e reformas. Hoje, é uma empresa que atua na distribuição e na indústria de peças para bicicletas e motos, oferecendo produtos competitivos e de alta qualidade. Com um estoque de produtos nacionais e importados em mais de 45 mil m² de área de armazenamento e um moderno parque fabril, a empresa se destaca entre as líderes do segmento no país.

O deputado ressaltou a dedicação e a superação de desafios que marcaram os mais de 38 anos de história da empresa, agradecendo aos colaboradores, clientes e fornecedores pela parceria que construiu esse legado. Ele também elogiou a iniciativa da Câmara Municipal de Pimenta Bueno em reconhecer o valor da empresa para o município e para o estado de Rondônia.

Texto e foto: Marcos Júnior / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO