DER atende pedido do Deputado Ismael Crispin e garante melhorias na RO-383

A partir da próxima segunda-feira (18), a Escola do Legislativo (EL), que é mantida pela Assembleia Legislativa (ALERO), iniciará os cursos destinados à capacitação dos servidores do legislativo estadual, mas também abrirá os órgãos públicos federais, estaduais e municipal. As inscrições estão liberadas e com a inovação, com alguns ministrados à noite.

Ao todo serão ministrados 16 cursos durante este mês de setembro e em outubro. A escola dos deputados tem a finalidade de capacitar os servidores dos gabinetes dos parlamentares e dos demais setores da Assembleia Legislativa. A escola é mantida por Alero, presidida pelo deputado Marcelo Cruz (Patriota).

As inscrições estão abertas para inúmeras disciplinas, que serão aplicadas até o final do próximo mês de outubro. “Enquanto houver vagas manteremos as inscrições”, diz o diretor-geral da escola, Thiago Tezzari.

As parcerias com as câmaras de vereadores, prefeituras, Tribunal de Justiça, Ministério Público (federal e estadual) e Governo do Estado continuam. As vagas excedentes estão abertas à comunidade.

Os cursos são gratuitos e a participação depende apenas das inscrições que devem ser realizadas na Escola do Legislativo, na Rua Major Amarante, 390 ou pelo telefone (69) 9.9336,2732 das 8h às 13h30.

Cursos

1 – Filmagem e Edição de Vídeos em Celular, 18 a 22/09, das 8h às 12h (Alexandre Badra)

2 – Desenvolvimento de Competências e Habilidades Direcionadas à Qualidade no Serviço Público, 18 a 22/09, das 8h às 12h (Cynthia Zulian)

3 – Oratória, 18 a 22/09, 18h45 às 22h45 (João Belarmino)

4 – Português para o Enem, 18 a 29/09, 18h45 às 22h45 (Rogério Melo)

5 – Noções de Gestão Administrativa – LGPD, 25 a 26/09, 8h às 12h (Sálvio Gomes de Brito/Gabriel Malta/Pablo de Souza Moura – parceria com a Seduc)

6 – Libras para Atendimento ao Público, 25 a 29/09, 8h às 12h (Marcus Loureiro)

7 – Formação em Secretariado Executivo, 25 a 29/09, 18h45 às 22h45 (Regina El Rafihi)

8 – Fotografia, 25 a 29/09, 18h45 às 22h45 (Marcos Grutzmacher)

9 – Marketing Político em Redes Sociais, 25 a 29/09, 18h45 às 22h45 (Alexandre Badra)

10 – Gestão de Risco, 27, 28 e 29/09, 8h às 12h, (Sálvio Gomes de Brito/Gabriel Malta/Pablo de Souza Moura – parceria com a Seduc)

11 – Técnicas Avançadas no Atendimento ao Público, 16 a 20/10, 18h45 às 22h45 (Regina El Rafihi)

12 – Produção de Texto, 16 a 20/10, 18h45 às 22h45 (Rogério Melo)

13 – Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 23 a 27/10, 8h às 12h (Cynthia Zulian)

14 – Libras para Atendimento ao Público, 23 a 27/10, 8h às 12h (Marcus Loureiro)

15 – Fotografia com Ênfase em Filmagens e Edição de Vídeos em Celular, 23 a 27/10, 18h45 às 22h45 (Alexandre Badra/Marcos Grutzmacher)

16 – Liderança de Alta Performance, 23 a 27/10, 18h45 às 22h45 (João Belarmino)

Texto: Escola do Legislativo da Alero

Fonte: Assembleia Legislativa de RO