DER atende pedido do deputado Jean Oliveira e realiza serviços de roçagem mecanizada na RO-135

Atendendo à solicitação do deputado Jean Oliveira (MDB), o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), iniciou na semana passada os serviços de roçagem mecanizada da vegetação às margens da Rodovia 135, popularmente conhecida por Linha P-50 que interliga o município de Alta Floresta d’Oeste ao seu distrito Vila Marcão.

O diretor-geral do DER Eder André Fernandes, explica que o serviço é executado de forma mecanizada. “A equipe utiliza uma roçadeira acoplada ao trator, o que permite uma maior agilidade na execução do serviço e o corte da vegetação rente ao solo, outro servidor do DER segue com uma roçadeira manual limpando locais de difícil acesso que a roçadeira acoplada ao trator não consegue limpar”, enfatizou.

De acordo com o presidente do DER de Rolim de Moura, Thiago Moreira, a roçagem acontece nos 18 quilômetros de extensão da rodovia 135 sentido Vila Marcão. “Além da roçagem da vegetação, a equipe realiza a limpeza da sarjeta que permitirá o escoamento correto da água pluvial. Destaco ainda que no mês de janeiro realizamos os serviços de manutenção no pavimento, proporcionando uma trafegabilidade segura”, disse.

Segundo o parlamentar, a limpeza das margens da via melhora visibilidade dos usuários. “É um serviço essencial que além de melhorar o aspecto da rodovia, traz segurança e expande o campo de visão dos motoristas. Agradeço aos servidores do DER e ao governador Marcos Rocha por sempre estarem prontos para atender minhas indicações”, destacou o deputado Jean Oliveira.

