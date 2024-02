DER atende solicitação da Dra Taíssa e irá construir ponte na Linha do Tucano, em Jaci-Paraná

Por meio de indicação parlamentar ao Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Rodagem e Transportes do Estado (DER), a deputada estadual Dra Taíssa Sousa (PSC) solicitou a construção de uma ponte na linha Tucano, em Jaci Paraná.

Em resposta o DER informou que foi celebrado um convênio entre a pasta e a Prefeitura de Porto Velho, para construção da ponte. Foi informado também que várias pontes devem ser construídas na linha citada, e que em breve serão aplicadas manilhas que foram levadas pela equipe da secretaria.

“É de grande importância a construção dessas pontes, para melhorar a trafegabilidade, garantir que as pessoas tenham segurança, além de ajudar no escoamento de produções agrícolas, movimentando mais ainda a economia do nosso estado”, expressou a parlamentar.

A deputada também agradece a parceria entre os órgãos citados, “Agradeço o governo do estado e a prefeitura do município pela parceria, juntos conseguimos atender os anseios e dificuldades da população, proporcionando o bem-estar de todos”, disse a Dra Taíssa.

Texto: Rosa Rodrigues I assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO