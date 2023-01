DER avança com obras de infraestrutura na rodovia-420

O perímetro urbano da rodovia- 420, que liga o distrito de Nova Dimensão ao município de Nova Mamoré recebe 60 quilômetros de patrolamento, limpeza lateral e encascalhamento. A obra é executada por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte – DER, com a união das equipes da 13ª Residência Regional de Porto Velho, 15ª Regional de Buritis e 2ª Regional de Ariquemes.

Para o governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, as ações executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte são fundamentais para a trafegabilidade da população, “estamos desenvolvendo um trabalho direcionado às principais rodovias do Estado, com a finalidade de proporcionar acessibilidade e junto a isso, permitindo trafegabilidade no tocante ao escoamento da produção agrícola, beneficiando os agricultores familiares”.

Destaca-se também que, a RO-420 tem uma extensão de 176 quilômetros, os trechos que ainda não têm pavimento e dá acesso ao Nova Mamoré a Buritis, chegando na rodovia-460, equipes do DER estão identificando e fazendo manutenção em pontos críticos que possam causar transtornos neste período de inverno.

De acordo com o diretor-geral do DER, Éder André Fernandes, as obras continuam a ser executadas por todo o Estado de Rondônia. “As ações do DER se intensificaram ainda mais em 2023, dando continuidade a obras de encascalhamento, pavimentação e manutenção que se tornam necessárias na época de intensas chuvas”, pontou.

Fonte: Governo RO