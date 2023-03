DER avança o trabalho nas vias da sede da Rondônia Rural Show Internacional em Ji-Paraná

DER executa diretamente as obras de melhoria da infraestrutura do Parque Vandeci Rack

Responsável pela execução dos serviços de infraestrutura de sub-base e base para pavimentação das vias do Parque Vandeci Rack, em Ji-Paraná, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes -DER está em fase de conclusão dos trabalhos, ao longo dos 1851 metros de ruas a serem asfaltadas na sede da Rondônia Rural Show.

De acordo com o residente regional do DER, engenheiro Klayson Furtado, o foco é garantir uma obra de qualidade. “Estabelecemos uma força-tarefa para otimizar e dar celeridade aos trabalhos, mas por conta da intensidade das chuvas, ainda não é possível que a Usina de Asfalto do DER inicie o trabalho de pavimentação”, explicou .

A equipe da 8ª Residência Regional do DER em Ji-Paraná, finalizou as obras relacionadas à drenagem pluviométrica no espaço, garantindo mais qualidade à execução total dos serviços.

Segundo o diretor-geral do DER, Éder André Fernandes, nesta primeira etapa, “os investimentos previstos, inicialmente, são de mais de R$ 3 milhões de reais. As vias do parque serão pavimentadas, utilizando revestimento asfáltico do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, com meio-fio. O DER segue desenvolvendo os trabalhos mesmo nos finais de semana, para que tudo esteja pronto antes da edição da Rondônia Rural Show Internacional deste ano”.

10ª RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL

Considerada a maior feira do segmento na região Norte do país, a 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, está a pouco mais de dois meses para ser realizada. A feira acontecerá entre os dias 22 e 27 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, na BR- 364, Km 333 e terá como tema neste ano: “Tecnologias Sustentáveis”. O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, tem como objetivo transferir ao setor produtivo, conhecimentos tecnológicos gerados pela pesquisa agropecuária e industrial, bem como promover a comercialização de produtos e serviços nos diversos segmentos da agropecuária, visando o desenvolvimento sustentável do agronegócio estadual.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha pontuou que o agronegócio tem dois aspectos fundamentais: sustentabilidade e produtividade. “A tecnologia é a ferramenta que permite ao produtor rural alcançar estes parâmetros, essenciais para manter o domínio agrícola”, assegurou.

A área onde será realizada a feira já está sendo preparada para oferecer aos visitantes e expositores, as melhores condições de infraestrutura já vistas em todas as edições. A área total abrange 52 hectares, com 24 vitrines tecnológicas e ainda conta com um estacionamento com mais de 2.000 mil vagas para carros e motos.

Fonte: Governo RO