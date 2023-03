DER conclui manutenção e recuperação da RO-267 e RO-135 em Castanheiras

Em alusão ao Dia Mundial da Água, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, com a contribuição de parceiros, realizará no dia 24 de março, o 1º Workshop Panorama dos Recursos Hídricos em Rondônia, que ocorrerá no auditório da Universidade Federal de Rondônia – Unir, no município de Ji-Paraná. O objetivo do Workshop é tratar sobre assuntos pertinentes aos recursos hídricos, com palestras durante todo o dia.

O Workshop será acessível a toda sociedade em geral, docentes, discentes e egressos do Mestrado em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – ProfÁgua, do Departamento de Engenharia Ambiental, servidores das secretarias municipais de meio ambiente, servidores da Sedam, membros de comitês de bacias hidrográficas, docentes e discentes da Unir, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Ifro, alunos de escolas estaduais, Instituto Kaleo e profissionais da área interessados.

Para o Governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa da realização do evento demonstra a importância da preservação dos recursos hídricos. “A água é um dos elementos mais importantes no Planeta, sendo indispensável a sua utilização. Este Workshop fará valer não só neste dia, mas para que as pessoas possam ter o entendimento quanto à devida apropriação e valor aos recursos hídricos”, ressaltou.

Em relação às palestras e temas que serão abordados durante o Workshop, estão: Gestão dos Recursos Hídricos em Rondônia – Teoria e Prática; Panorama da qualidade da água subterrânea em Rondônia; Mediador do workshop – perguntas; Comitê de Bacia e a gestão dos Recursos Hídricos: a organização do CBH-AMMA-RO; Educação Ambiental e Recursos Hídricos.

Inscrição para o Workshop

As inscrições para o Workshop estão abertas, e vão até as 23h59 do dia 23 de março. Os interessados em participar, devem realizar a sua inscrição através do Link.

Fonte: Governo RO