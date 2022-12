DER encerra 2022 com resultados positivos nos municípios de Rondônia

Com aproximadamente 5000 quilômetros de rodovias, com e sem pavimento, sob responsabilidade do Governo de Rondônia, que recebem periodicamente os trabalhos de recuperação, manutenção e melhoria, executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, o departamento finaliza 2022 com a execução do Plano Anual de Trabalho, dos Termos de Cooperação, estabelecidos com as prefeituras e ainda, com as forças-tarefas em grandes frentes de serviço, foi possível dar andamento à uma série de programas e projetos para o desenvolvimento dos 52 municípios do Estado.

As rodovias primárias receberam serviços como reconformação de plataforma (patrolamento), recomposição de revestimento primário (encascalhamento), limpeza lateral, saídas d’água e sinalização. Como por exemplo, na região central, onde a 8ª Residência Regional do DER executou serviços de recuperação, manutenção e melhoria em mais de 300 quilômetros de vias não pavimentadas, em Ji-Paraná e Presidente Médici, além de auxiliar em forças-tarefas conjuntamente a outras regionais do órgão nos quatro cantos de Rondônia.

Já nas rodovias pavimentadas houve investimento na recuperação e manutenção de quase 1500 quilômetros de malha viária, em um trabalho exemplar de gestão das estradas. De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, “todos os serviços seguem a orientação do governador Marcos Rocha, para melhorar a vida dos cidadãos rondonienses. São obras que impactam diretamente na vida da população. É o Governo de Rondônia trabalhando e levando ações de melhorias nos 52 municípios”, salientou.

Para o governador Marcos Rocha a gestão teve como principal viés o municipalismo e o foco na integração de todo o Estado. “O governo executou ações em parceria com as prefeituras, seja por meio do Fundo de Infraestrutura e Habitação – Fitha, seja no estabelecimento de Termos de Cooperação, seja com o programa “Tchau Poeira”, levando asfalto urbano. Essas são obras que irão trazer mais qualidade de vida aos moradores dos municípios, que se sentirão mais seguros e terão mais dignidade, além disso, contribuem para a transformação do Estado de Rondônia”, ressaltou o governador.

Com relação ao “Tchau Poeira”, o projeto ultrapassou a marca de mil quilômetros de asfalto, destinados aos municípios. Este montante corresponde a todas as obras que já possuem comprometimento orçamentário. O que abrange serviços de microrrevestimento, recapeamento e asfalto novo. A ampliação da malha viária urbana pavimentada ou recapeada nos municípios rondonienses é realizada com recurso próprio do Poder Executivo. Lançado em maio do ano passado, conta hoje com frentes de trabalho em andamento em vários municípios.

Desenvolvimento e qualidade de vida

Pensando no futuro econômico de Rondônia, como um polo de atração de investimentos externos, o Governo do Estado tem sob sua responsabilidade, por meio do DER, além de 15 Residências Regionais e cinco usinas de asfalto, seis aeroportos no interior: Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Guajará-Mirim e Costa Marques. Ao todo, desde 2019, já foram investidos com recursos do Governo de Rondônia mais de R$ 23 milhões na infraestrutura dos aeródromos no interior.

A Rondônia Rural Show Internacional se consolidou em 2022 como um dos maiores impulsionadores do desenvolvimento rondoniense e o DER foi parte fundamental para que a Feira acontecesse superando todas as expectativas. Equipes da 8ª Residência do DER foram responsáveis pela recuperação e manutenção de toda a infraestrutura viária de acesso e interno do Parque Tecnológico “Vandeci Rack” e a própria sede do órgão foi transferida para a 9ª Rondônia Rural Show Internacional, durante os dias do evento.

Com foco na qualidade técnica e o objetivo de melhorar a vida dos rondonienses que o DER desenvolve um trabalho que se estende de Porto Velho à Rodovia do Boi (RO-370); de Guajará-Mirim ao Real Forte Príncipe da Beira, em que o DER é responsável pela manutenção dos 27 quilômetros da RO-478, ligando Costa Marques ao maior monumento histórico de Rondônia; de Vilhena a Ariquemes, trabalhando em todos os 52 municípios, levando desenvolvimento e qualidade de vida.

Fonte: Governo RO