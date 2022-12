DER entrega obras de pavimentação asfáltica na RO-370, no perímetro urbano de Alto Alegre dos Parecis

As equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER concluíram as obras de pavimentação na rodovia-370 (Avenida Tancredo Neves), perímetro urbano do município de Alto Alegre dos Parecis. Divididas em três etapas, as obras contemplaram 1.860 metros de asfalto novo, sentido ao distrito de Vila Marcão e 1.000 metros, sentido ao município de Parecis, totalizando 2.860 metros de pavimentação. O asfalto antigo na Avenida Tancredo Neves (RO-370) recebeu a revitalização asfáltica com o recapeamento de 2.450 metros.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que as obras de pavimentação asfáltica da RO-370 foram executadas com recursos próprios do Governo do Estado. “Trabalhamos com seriedade, gerando economia e aplicando o recurso economizado em obras à população rondoniense. São obras que trazem melhorias para as cidades e mais qualidade de vida aos munícipes. Somando as duas frentes de pavimentação, nova e recapeamento, foram 5.310 metros de capa asfáltica em CBUQ”, finalizou.

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, os serviços de terraplenagem e drenagem foram executados por máquinas e homens da 5ª Residência Regional do DER de Rolim de Moura, em parceria com a prefeitura de Alto Alegre dos Parecis. Já a equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER de Rolim de Moura realizou aplicação da capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ. Nesta última semana, a equipe da 5ª Usina de Asfalto do DER de Cacoal, finalizou em 40 metros de base pronta os serviços de aplicação da capa asfáltica.

