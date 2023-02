DER executa manutenção nas rodovias 370 e 391 com ações da 6ª Usina de Asfalto

As rodovias pavimentadas de responsabilidade do Governo de Rondônia, recebem os serviços de reparos superficiais, removendo as imperfeições e desgastes do pavimento, ocasionados pelas intensas chuvas do inverno amazônico. Os trabalhos são executados pela equipe do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER.

Os serviços da 6ª Usina de Asfalto Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, de Vilhena, região do Cone Sul, acontecem em 22km na rodovia-370, sentido trevo, do município de Cerejeiras até Corumbiara. Na rodovia-391, 52 km recebem manutenção, entre a BR-364 e o município de Chupinguaia,

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, a manutenção faz parte do planejamento anual de recuperação dos mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas. “Nesse período, as equipes das seis usinas de asfalto do DER intensificam os trabalhos de manutenção e conservação das rodovias”, pontuou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha afirma que, “os trabalhos de manutenção são de suma importância para garantir a trafegabilidade e o escoamento da produção do agronegócio”.

Segundo o gerente da 6ª Usina de Asfalto, Diego Delani, nos próximos dias, a equipe do DER, em parceria com a prefeitura municipal de Chupinguaia, inicia a correção de pontos críticos no perímetro urbano da RO-391. “Além desses serviços já foi realizada a limpeza dos primeiros km da RO 391, no distrito do Guaporé, em Chupinguaia”, finalizou.

